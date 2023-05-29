LAS VEGAS, N.M. — Kevin Murphy bought a sailboat more than two years ago and was eager to launch it in Storrie Lake, a place he remembers fondly from his childhood.
Later that week, the lake’s boat ramp was shut down due to low water levels.
The longtime Las Vegas resident said he has had to travel hours to sail on Eagle Nest and Cochiti lakes since 2021.
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