LAS VEGAS, N.M. — Kevin Murphy bought a sailboat more than two years ago and was eager to launch it in Storrie Lake, a place he remembers fondly from his childhood.

Later that week, the lake’s boat ramp was shut down due to low water levels.

The longtime Las Vegas resident said he has had to travel hours to sail on Eagle Nest and Cochiti lakes since 2021.

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Emily Vigil-Gonzales dips her hand in the cool water Monday as Gilbert Maes, left, takes his friend Joe Gonzales and his family Bella Rose Vigil and Josiah Vigil-Gonzales out on Storrie Lake.
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Rachel Zayas pilots her WaveRunner through choppy water Monday on Storrie Lake near Las Vegas, N.M., as her sister Ashley McGee and boyfriend, Matthew Moreno, hold on.

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